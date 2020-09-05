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Парфенчиков поздравил ректора ПетрГУ Анатолия Воронина с днем рождения

Новости. Общество
09:31, 06 Сентября 2020
фото: со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление Анатолию Воронину.

Артур Парфенчиков написал, что 6 сентября исполняется 61 год ректору Петрозаводского государственного университета Анатолию Воронину. Две трети своей жизни, сорок лет, Анатолий Викторович посвятил ПетрГУ, который окончил с отличием.

- С именем Анатолия Воронина связывают сегодняшние успехи вуза. При нем Петрозаводский университет стал опорным вузом России – в числе 33 высших учебных заведений страны. Анатолия Воронина знают как требовательного руководителя и в то же время отзывчивого, к которому можно обратиться с просьбами и быть услышанным.

Ректору Воронину, доктору технических наук, принадлежит идея открытия в университете иннопарков. В 2009 году в ПетрГУ появился IT-парк, а за ним – Институт высоких биомедицинских технологий, наноцентр, молодежный и гуманитарный иннопарки, инновационный педагогический парк. 

Петрозаводский государственный университет стал одним из лидеров в области информационных технологий и подготовки программистов. Труды Анатолия Викторовича оценили: в год своего 60-летия он стал почетным гражданином Петрозаводска.

Анатолий Воронин из семьи педагогов. Его отец был директором школы поселка Ревда Мурманской области, которая теперь носит его имя. Ректор ПетрГУ признавался, что его семья гордится этим.

А вами, Анатолий Викторович, гордится вся Карелия. Желаю вам крепкого здоровья, новых идей, и пусть все задуманное удается претворять в жизнь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-06 10:58:17
Социологические исследования показали, что протестанутую либерастню в большинстве представляют невостребованные в жизни нищеброды. Среди карельского студенчества таковых нет и это нормально . Значит Воронин всё делает правильно.
Off
2020-09-06 13:05:09
новый, педроссы как клещи их ссс.... тряпками не выгнать от бюджетного пирога . Что Садовничий ,что этот ,что Лучезарный ... Но молодежь у нас умная разберется ,в последствии и посадит "мыздесьвластей"
Саныч
2020-09-06 13:03:59
новый, несоциологические исследования показали, что ты деревенский дурачок.
Саныч
2020-09-06 10:24:34
Полтора едроса. Да хоть уцелуйтесь взасос.
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