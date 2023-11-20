Парфенчиков поздравил с днем рождения известную российскую балерину

Сегодня, 22 ноября, Илзе Лиепа отмечает юбилей.

«Хрупкая, воздушная, большой профессионал и друг! Илзе, с днем рождения!», — глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле поздравил Илзе Лиепа, которая сегодня, 22 ноября, отмечает юбилей.



«Ее талант, образованность, сила духа — это семейное. А как иначе, если представляешь знаменитую балетную династию, и твой отец — великий танцовщик ХХ века Марис Лиепа!», — написал губернатор.





По словам Парфенчикова, Илзе влюблена в Карелию и часто здесь бывает. Она как-то призналась, что наш озерный край очень близок ей по характеру.



Как напомнил руководитель региона, с нашей республикой артистку связывают и давние творческие проекты: концерты, первый Всероссийский кадетский бал в Петрозаводске, а также фестиваль «Рускеала Симфони», ведущей которого Илзе Лиепа стала этим летом.



«Илзе, спасибо за дружбу и поддержку, за любовь к Карелии и к нам, твоим зрителям! Будь счастлива. Ждем в гости!», — написал Артур Парфенчиков.