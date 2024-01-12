Парфенчиков поздравил с юбилеем крупнейшую концертную организацию Карелии

Карельской государственной филармонии 15 января исполняется 85 лет.

Как в личном профиле напомнил глава Карелии,

15 января 1939 года было принято постановление Совета Народных Комиссаров Карельской АССР об открытии Карельской государственной филармонии.





«Сегодня крупнейшей концертной организации республики — 85! Как много открытий, ярких, незабываемых событий, коллективов, концертов, имен вошли в ее славную историю!», — написал Артур Парфенчиков.





По словам губернатора, абсолютное украшение филармонии — Симфонический оркестр, который в прошлом году отметил 90-летие. У его истоков стоял композитор и дирижер Карл Раутио, чье имя сегодня носит Петрозаводский музыкальный колледж. А первым главным дирижером был Леопольд Теплицкий — один из первых джазменов СССР.





«Концертная площадка Карельской филармонии настолько популярна, что билеты туда купить порой очень сложно. Любое событие здесь с нетерпением ждут друзья и верные слушатели. И пусть так будет всегда!», — отметил руководитель региона.





«С юбилеем, Карельская филармония! Желаю коллективу вдохновения и творческих сил. Ну, и, конечно, бесконечное браво, друзья, за ваш талант и любовь к музыке!», — написал Артур Парфенчиков.