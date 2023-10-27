Парфенчиков поздравил с юбилеем заслуженного художника России и деятеля искусств Карелии

Владимиру Баландину сегодня исполнилось 70 лет.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 30 октября поздравил с юбилеем заслуженного художника России, заслуженного деятеля искусств Карелии Владимира Баландина, которому сегодня исполнилось 70 лет.



«Владимира Баландина справедливо называют одним из лучших мастеров резьбы по кости. Его шкатулки, гребни, скульптуры — произведения искусства. Многие из них находятся в Русском музее и Эрмитаже в Санкт-Петербурге, музеях Архангельска, откуда родом мастер, а также в частных коллекциях по всему миру», — рассказал губернатор.



Как напомнил руководитель региона, в прошлом году Указом Президента России мастер был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Юбилею Владимира Баландина посвящена выставка «Резные сокровища Севера», которая сейчас проходит в Доме ремесел в Петрозаводске.



«Друзья, сходите на выставку! Фото не передает всю красоту удивительных работ мастера. Их надо видеть вживую», — написал Артур Парфенчиков.