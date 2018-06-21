Парфенчиков поздравил Собянина с Днем рождения

Глава Карелии Арур Парфенчиков поздравил с Днем рождения мэра Москвы Сергея Собянина.

Как пишет Парфенчиков "ВКонтакте", благодаря слаженной работе правительства Москвы под опытным руководством Сергея Собянина, столица России сейчас в полной мере является одним из самых красивых и комфортных для проживания городов мира.

"Вы настоящий лидер, мудрый, решительный и ответственный руководитель. "Большое видится на расстоянии", — писал классик. И в полной мере масштабы вашей работы на посту градоначальника российской столицы смогут оценить потомки: начатое и возглавляемое преобразование Москвы грандиозно, охватывает все сферы жизнедеятельности мегаполиса и будет работать на протяжении десятилетий", - написал Парфенчиков.

Он пожелал градоначальнику "доброго здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех добрых начинаниях".