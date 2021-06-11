Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России стихами

Глава Карелии Артур Парфенчиков в День России поделился поэтическими сроками Петра Синявского.

«Друзья, с Днем России! Сегодня захотелось поделиться с вами этими строками. И пожелать нам всем мирного неба, благополучия и умиротворения. Пусть процветает наша страна!» -пишет глава Карелии в соцсети, публикуя стихотворение Петра Синявского.

Здесь тёплое поле наполнено рожью,

Здесь плещутся зори в ладонях лугов.

Сюда златокрылые ангелы Божьи

По лучикам света сошли с облаков.

И землю водою святой оросили,

И синий простор осенили крестом.

И нет у нас Родины, кроме России –

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.

В День России Артур Парфенчиков вручил паспорта граждан Российской Федерации подросткам.

«Приятно в такой день вручить паспорта граждан Российской Федерации молодым людям, за которыми – будущее нашей страны», - пишет глава Карелии.