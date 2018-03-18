Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Крымской весной

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с днём воссоединения России и Крыма.

"Разрешите от всего сердца поздравить вас с Днём воссоединения России и Крыма, с Днём крымской Весны. Четыре года прошло с того дня, когда крымчане и севастопольцы сделали свой мужественный и решительный выбор и восстановили историческую справедливость",- написал Артур Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Глава Карелии заявил, что это было время "невероятного духовного подъема, готовности идти на любые трудности и лишения ради единства и возрождения нашей Родины, великой России".

Также Парфенчиков поделился воспоминаниями о происходящих в Крыму событиях, свидетелем которых стал он сам.

"Я благодарен судьбе, подарившей мне возможность в дни весны 2014 г. быть вместе с моими согражданами - жителями Крыма. Никогда не забуду эту энергетику, этот единый порыв. Вспомнился один эпизод, когда одно из наших подразделений после принятия присяги с песней "Катюша" двигалось по улицам Симферополя. И маленькие дети, взявшись за руки, присоединялись к строю и шли рядом, подхватывая слова песни. И я удивился, что они, несмотря на возраст, знают все слова этой великой русской песни. И старушка запомнилась, которая стояла и крестным знамением осеняла людей в форме все время, пока строй проходил мимо. Это никогда не забыть",- написал Артур Парфенчиков в соцсети.