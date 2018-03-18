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Новости. Общество
11:33, 18 Марта 2018

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Крымской весной

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Глава республики Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с днём воссоединения России и Крыма.

 

"Разрешите от всего сердца поздравить вас с Днём воссоединения России и Крыма, с Днём крымской Весны. Четыре года прошло с того дня, когда крымчане и севастопольцы сделали свой мужественный и решительный выбор и восстановили историческую справедливость",- написал Артур Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Глава Карелии заявил, что это было время "невероятного духовного подъема, готовности идти на любые трудности и лишения ради единства и возрождения нашей Родины, великой России".

Также Парфенчиков поделился воспоминаниями о происходящих в Крыму событиях, свидетелем которых стал он сам.

"Я благодарен судьбе, подарившей мне возможность в дни весны 2014 г. быть вместе с моими согражданами - жителями Крыма. Никогда не забуду эту энергетику, этот единый порыв. Вспомнился один эпизод, когда одно из наших подразделений после принятия присяги с песней "Катюша" двигалось по улицам Симферополя. И маленькие дети, взявшись за руки, присоединялись к строю и шли рядом, подхватывая слова песни. И я удивился, что они, несмотря на возраст, знают все слова этой великой русской песни. И старушка запомнилась, которая стояла и крестным знамением осеняла людей в форме все время, пока строй проходил мимо. Это никогда не забыть",- написал Артур Парфенчиков в соцсети.

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Комментарии

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Нина
2018-03-18 13:13:13
Навязали,уж извините, нам Крым грамотно! и пикнуть никто не успел!
Вообще надо было бы и граждан всей России сначала спросить: нужен ли этот геморрой и миллиардные затраты на долгие годы всей России?,а потом принимать решение,ведь не для кого не секрет,что на многих "кухнях" в домах , мало кто обрадовался этому счастью,открыто .конечно, никто не будет говорить,посадят....,но всё же игнорировать мнение всего народа было нельзя,ведь на митинги в защиту Крыма сгоняли людей в основном по принуждению,как и сейчас: артисты,салют,хавчик бесплатный .а отмени это всё и придёт два землекопа....уж извините....
Zim
2018-03-18 13:08:09
В 2014-2017 годах из федерального бюджета на развитие Крыма было направлено больше 350 млрд рублей. Столько же получила Чечня за 2012-2017 годы (данные S&P). В прошлом году инвестиции в Крым выросли больше, чем в два раза (до 195 млрд рублей), 80% предоставлены бюджетом.
однозначно
2018-03-18 12:20:54
Отпуск в Крыму проведет. Сбитый летчик.
Саныч
2018-03-18 12:10:31
Это клиника.
кир
2018-03-18 12:18:13
Саныч, и никто не лечит. Принудительно.
grigorjev
2018-03-18 11:53:09
При этом. при гражданине Парфенчикове: "На виду у всего мира в Карелии разнузданная колониальная политика. Власти республики хуже отъявленных колонизаторов -- запрещают местным говорить по-карельски!... Власти России непростительно опоздали с восстановлением конституционного порядка в Карелии...". Из обращения к руководству Российской Федерации.
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