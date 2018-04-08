Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Пасхой и пожелал просветления

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление, адресованное жителям республики.

"Поздравляю всех со светлым праздником Воскресения Христова! Желаю душевного просветления и сердечного тепла, крепости духа и созидательной силы, здоровья Вам и Вашим близким, тепла и уюта Вашему дому!",- написал Артур Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Также на сайте правительства Карелии опубликован текст официального поздравления главы с праздником Пасхи. Поздравление адресовано митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и православным христианам республики.

"Воскресение Христово в нашей любимой Карелии – это народный праздник, неиссякаемый источник размышления о смысле жизни, надеждах и духовном Воскресении людей. В эти светлые праздничные дни позвольте выразить Вам, уважаемый Владыка Константин, благодарность за неустанное попечительство о сохранении нравственного здоровья и подлинной духовности в обществе, пожелать Вашей пастве и всем нам веры, любви, благословенных успехов в трудах по духовному возрождению нашей республики!",- написано в тексте поздравления.