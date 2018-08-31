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Новости. Общество
08:20, 31 Августа 2018

Парфенчиков пожелал молодым пограничникам держать ухо востро

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Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с молодыми пограничниками, прибывшими в республику для прохождения службы.

По данным пресс-службы карельского правительства, в регион на службу приехали 28 молодых лейтенантов, офицеров-выпускников пограничных институтов ФСБ и Минобороны России.

"Карелия при всех вопросах своего приграничья - достаточно комфортный регион. Это не Юг и не Средняя Азия. Мы понимаем, что сегодня, как не парадоксально, эти внешне спокойные участки границы могут использоваться для проникновения террористических элементов на территорию России. Тут надо ухо востро держать, конечно", - сказал Артур Парфенчиков пограничникам.

Руководитель региона отметил, что у пограничья Карелии – богатейшая история. Свои имена в историю пограничного управления республики вписали много героических людей. В период советско-финской и Великой Отечественной войны пограничники Кайманов и Доценко удостоены звания Героя Советского Союза. Бессмертны подвиги Шмагрина, Тойво Вяхя, Бусалова. Их именами названы линейные пограничные заставы.

Глава Карелии рассказал, что ему самому довелось служить в правоохранительной системе на самой границе, в Сортавальском районе. Артур Парфенчиков пожелал офицерам-выпускникам хорошей службы и выразил уверенность, что Карелия станет для них родным домом, возможно, именно здесь они найдут свою вторую половину и создадут семью.

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