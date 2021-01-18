Парфенчиков пожелал жителям Карелии в Крещение светлых помыслов

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с Крещением.

Руководитель республики опубликовал поздравление на своей странице в соцсети.

"Сегодня мы отмечаем один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Поздравляю вас с этим особенным для каждого верующего человека днем! Желаю здоровья, светлых помыслов, гармонии в душе", - пишет Парфенчиков, продолжив свое поздравление стихами Ивана Бунина "Бриллиантом лучистым и ярким…".

Напомним, сегодня, в праздник Крещения Господня АО "ПКС-Водоканал" осуществит подвоз воды к трем храмам Петрозаводска.