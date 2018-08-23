Парфенчиков предложил чиновникам пожертвовать на восстановление Успенской церкви

В Карелии определен благотворительный фонд, который будет возрождать Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В четверг под председательством Артура Парфенчикова состоялось совещание по вопросу возрождения Успенской церкви в Кондопоге, утраченной в результате пожара 10 августа.

"Оригинал уже утрачен, но воссоздать храм максимально аутентично, применяя методику работ того времени, привлекая специалистов плотницкого мастерства и ведущих архитекторов-реставраторов, мы обязаны,- отметил Артур Парфенчиков. - У нас имеется вся информация, необходимая для научного воссоздания именно этого памятника деревянного зодчества".

Сбором средств для возрождения Успенской Церкви займется благотворительный фонд "Северный духовный путь", у которого уже имеется успешный опыт работы по строительству часовни на Сямозеро.

На следующей неделе фонд откроет счет для перечисления средств на воссоздание Успенской Церкви, а также приступит к работе по привлечению меценатов и организации благотворительных мероприятий в поддержку восстановления храма.

"Предлагаю начать сбор средств с самих себя: членам правительства, а также сотрудникам органов исполнительной власти и администрации Главы Карелии внести пожертвования в размере однодневного заработка", - пояснил Артур Парфенчиков, подчеркнув, что пожертвования должны быть добровольными.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.