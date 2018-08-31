Парфенчиков предрекает Лахденпохье судьбу спального района для жителей Петербурга

Накануне 1 сентября в правительстве Карелии обсудили состояние дорожной инфраструктуры на маршруте школьных автобусов.

В минувший четверг, 30 августа, глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования Александром Морозовым, зампремьер-министра правительства по соцвопросам Ларисой Подсадник, министром транспорта Дмитрием Кондрашиным и начальником управления автодорог Карелии Виктором Россыпновым обсудили вопросы подвоза школьников из отдаленных районов республики в учебные заведения.

В ходе заседания Артур Парфенчиков отметил, что у всех поселков разные перспективы развития.

"Иногда видим, что нет перспективы у деревни, нет желающих, нет экономики, нет логистики, нет бизнеса, который хотел бы туда прийти, в силу абсолютно объективных причин", - объяснил глава Карелии.

При этом Артур Парфенчиков рассказал, что, например, у Лахденпохского района есть будущее, и оно появилось благодаря развитию дорожной инфраструктуры.

"Мы обсуждали Лахденпохью, - сказал Парфенчиков, - у меня есть глубокое убеждение, что сейчас, после строительства новой трассы, если от Лахденпохья до Петербурга будет 2 часа 10 мин езды, мы прекрасно понимаем, что район будет развиваться. Наверно, это даже будет элитный спальный район питерской агломерации. В хорошем месте построил дом, поселил семью, сам езди на работу. Семья живет в экологически чистой приятной обстановке, дети должны ходить в школу".