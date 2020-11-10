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Парфенчиков: "Прежде чем ремонтировать пр. Ленина, надо сделать дорогу до Кондопожского ЦБК"

Новости. Общество
11:54, 11 Ноября 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Поддержка промышленности должна быть главным приоритетом правительства Карелии, потому что от этого зависит социальная сфера и общий уровень качества жизни  населения, считает  губернатор.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства республики при обсуждении проекта бюджета на 2021-2023 годы.

"Прежде  чем ремонтировать проспект Ленина, мы должны сделать дорогу до Кондопожского ЦБК – вот это сегодня, наверное, наша задача. Будет работать промышленность – хватит денег на 10 проспектов Ленина. Наверное, такая идеология должна быть", - сказал глава республики.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Рая
2020-11-11 13:41:14
Может имелся ввиду по.Ленина в Кондопоге?
zanoza
2020-11-11 13:36:13
Так после драки кулаками не машут, уже отремонтировали пр. Ленина (дороги, тротуары и даже фасады с 3-х сторон покрасили). Надо было приоритеты ставить когда шла подготовка к 100-летию республики и деньги из федерации текли рекой, но все причастные к ФЦП думали только о личной выгоде , а не о развитии промышленности региона.
David
2020-11-11 12:54:39
А налоги где платит ЦБК? А кому нужна газетная бумага в современном мире? В Финляндии закрываются огромные современные ЦБК из-за низкого спроса на бумагу...
Клещ
2020-11-11 12:46:37
Так и деньги на ремонт дорог-тротуаров-фасадов-скверов-вокзалов-мостов надо было туда же.
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