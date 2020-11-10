Парфенчиков: "Прежде чем ремонтировать пр. Ленина, надо сделать дорогу до Кондопожского ЦБК"

Поддержка промышленности должна быть главным приоритетом правительства Карелии, потому что от этого зависит социальная сфера и общий уровень качества жизни населения, считает губернатор.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства республики при обсуждении проекта бюджета на 2021-2023 годы.

"Прежде чем ремонтировать проспект Ленина, мы должны сделать дорогу до Кондопожского ЦБК – вот это сегодня, наверное, наша задача. Будет работать промышленность – хватит денег на 10 проспектов Ленина. Наверное, такая идеология должна быть", - сказал глава республики. Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".