Парфенчиков пригласил Аронову на рыбалку в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил известную актрису Марию Аронову на отдых в республику.

Руководитель республики побывал в минувшую среду на спектакле Государственного академического театра имени Вахтангова, гастроли которого прошли с 1 по 4 апреля в Петрозаводске. Об этом Артур Парфенчиков пишет на своей странице в соцсети.

«Вчера удалось посмотреть „Мадемуазель Нитуш“ в постановке Владимира Иванова. Феерично! А какая энергетика идёт в зал от Марии Ароновой и Александра Олешко! Вчерашний спектакль актёры играли в 453-й раз. Об этом рассказали уже за кулисами. Поблагодарил труппу за визит в Карелию. Договорились, что через год приедут вновь. Рад, что такие гастроли становятся доброй традицией», — пишет глава республики.

Парфенчиков отметил, что пригласил актеров и просто приехать в Карелию тдохнуть.

«С Марией Ароновой запланировали рыбалку — она рыбачка со стажем, обещала быть. Ждём!», — рассказал руководитель республики.

Ранее Сергей Маковецкий о гастролях в Петрозаводске заявил, что не помнит, когда ещё на премьерах так принимали спектакли.