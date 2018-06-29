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Новости. Общество
10:48, 29 Июня 2018

Парфенчиков пригласил жителей Карелии заняться спортом

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Глава республики считает, что спортивные праздники должны стать семейной традицией.

Артур Парфенчиков на своей страничке ВКонтакте пригласил жителей Карелии на спортивные мероприятия 30 июня, во Всероссийский олимпийский день. 

"В этом году Всероссийский олимпийский день пройдет в разгар Чемпионата мира по футболу – главного спортивного события года и будет посвящен Юношеским Олимпийским играм - 2018 в Аргентине. Более 200 массовых физкультурных и спортивных мероприятий пройдут в каждом районе Карелии: соревнования по олимпийским видам спорта, массовые забеги, кроссы, флешмобы, мастер-классы и автограф-сессии известных спортсменов и олимпийских чемпионов. Приглашаю всей семьей выйти на стадионы и спортивные площадки и принять участие в соревнованиях. Важно, чтобы такие праздники запоминались с детских лет и становились семейной традицией", - написал глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-29 12:00:52
Спортсмен, блин... Когда последний раз сдавал нормы по физподготовке? И сдавал ли их вообще. Даже в армии не служил.
User
2018-06-29 11:19:20
Занятие спортом нынче дорогое удовольствие. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать деньги в строительство спортивных площадок и бесплатные секции, "эффективные менеджеры" лучше распилят их на организации всяких показушных праздников.
xxxxxxx
2018-06-29 11:13:32
Правильно и говорит этот физкультурник , главное быть здоровым , в Москве на Арбате больные не нужны .
Беня
2018-06-29 11:07:36
И да, дорогие друзья, спортсмены и только спортсмены доживут до долгожданного, вожделенного и светлого дня, когда они будут увенчаны правом величать себя гордым словом "пэнзионэр" :)
Гость
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