Парфенчиков пригласил жителей Карелии заняться спортом

Глава республики считает, что спортивные праздники должны стать семейной традицией.

Артур Парфенчиков на своей страничке ВКонтакте пригласил жителей Карелии на спортивные мероприятия 30 июня, во Всероссийский олимпийский день.

"В этом году Всероссийский олимпийский день пройдет в разгар Чемпионата мира по футболу – главного спортивного события года и будет посвящен Юношеским Олимпийским играм - 2018 в Аргентине. Более 200 массовых физкультурных и спортивных мероприятий пройдут в каждом районе Карелии: соревнования по олимпийским видам спорта, массовые забеги, кроссы, флешмобы, мастер-классы и автограф-сессии известных спортсменов и олимпийских чемпионов. Приглашаю всей семьей выйти на стадионы и спортивные площадки и принять участие в соревнованиях. Важно, чтобы такие праздники запоминались с детских лет и становились семейной традицией", - написал глава республики.