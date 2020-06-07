Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

Сегодня, 8 июня, Карелии исполняется 100 лет!

Поздравление с вековым юбилеем Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети.

"Друзья, дорогие земляки, в эти дни мы отмечаем столетие нашей любимой Карелии, - сказал глава республики Артур Парфенчиков. - Для каждого из нас Родина – это что-то конкретное, родное: это маленькая деревушка на берегу речки или озера, это заснеженный лес зимой, это золотая осень на берегах наших прекраснейших озер.

Сама природа здесь вызывает у человека духовную гармонию, когда в сердце, в душе рождаются былины, песни. И главное наше богатство – это, конечно, люди. В каждой профессии мы видим великих тружеников. Это и наши педагоги, врачи, промышленники. У нас последнее время возрождается сельское хозяйство, и появились известные не только в Карелии фермеры.

Можно перечислять, наверное, представителей любой профессии, и действительно, наверное, это наше главное богатство. Именно наши люди сегодня создают будущее Карелии, которая меняется. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы.

Мы очень хотим, чтобы наша Карелия была лучшей во всем. И я уверен, что мы это сделаем. И сейчас как никогда хочется словами известной песни признаться Карелии в любви и сказать: "Люблю тебя, Карелия".