Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков в День Карелии заявил, что любит ее жителей.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем Карелии в соцсети.

«С праздником, дорогие земляки! Сегодня наша республика отмечает 101-й день рождения. Для меня нет на земле места прекрасней. И сегодня я вновь признаюсь в любви к родному краю и людям, которые здесь живут», — заявил Парфенчиков.

Губернатор пожелал населенным пунктам республики процветания, а жителям — здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что празднование Дня Карелии в этом году перенесено на сентябрь.