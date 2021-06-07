Реклама на сайте
Прислать новость
Автомобиль отбросило на группу пешеходов после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
07.06.2021 19:26
Достояние республики
Сегодня 09:16
Планируется ремонт участка дороги в Петрозаводске, который власти считают «объектом номер один»
07.06.2021 15:23

Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии

Новости. Общество
10:04, 08 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Глава республики Артур Парфенчиков в День Карелии заявил, что любит ее жителей.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем Карелии в соцсети.

«С праздником, дорогие земляки! Сегодня наша республика отмечает 101-й день рождения. Для меня нет на земле места прекрасней. И сегодня я вновь признаюсь в любви к родному краю и людям, которые здесь живут», — заявил Парфенчиков.

Губернатор пожелал населенным пунктам республики процветания, а жителям — здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что празднование Дня Карелии в этом году перенесено на сентябрь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-08 11:20:53
Всех любить нельзя. Особенно, смутьяна и бывшего руководителя практики Артура Парфенчикова, в годы учебы.
Самуил
2021-06-08 10:41:09
"Я тэбэ лублу"(анекд.).
театральный критик
2021-06-08 10:35:24
Почему слабунова не поздравила ? Для либерды любой российский праздник как кость в горле.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само»
Сегодня 11:37
Достояние республики
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Мазуровский и другие сбитые летчики 7
01.06.2021 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»