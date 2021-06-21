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Парфенчиков призвал жителей Карелии делать прививки от коронавируса

Новости. Общество
12:25, 22 Июня 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в пользу необходимости делать прививки выступают данные статистики.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что большинство заболевших коронавирусом горожан были непривиты.

«За минувшие сутки в Карелии коронавирусом заболели 144 человека. Из них непривитых — 143. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 67 человек, из них непривитых — 67», — сообщил глава Карелии.

По оценке губернатора, данные статистики демонстрируют необходимость вакцинации.

«Можно сколько угодно спорить о прививках, но статистика — вещь упрямая и она говорит однозначное ДА вакцинации. Врачи не просто так просят всех активно прививаться. Невозможно бесконечно все закрывать и ограничивать, куда эффективнее заниматься профилактикой. Если мы не хотим пятой и десятой волны коронавируса, если мы не хотим очередных локдаунов, мы должны делать прививки. Сегодня это жизненно важно!», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии стал публиковать статистику по непривитым больным коронавирусом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-06-22 13:08:59
Боится народ фуфломицина . Даже на странице губера пишут , что не доверяют вакцине .
театральный критик
2021-06-22 12:42:36
Не надо призывать, надо заставлять и штрафовать нещадно.
Гость
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