Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Каникулы для учащихся младших классов школ в Карелии продлены, а остальные школьники и студенты будут учиться в дистанционном формате.

Это следует из нового распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов каникулы продлены до 18 января. Все остальные школьники приступают к обучению с 11 января в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к штатному режиму будет поэтапным: с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также 9-классники и 11-классники, с 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.



Он также отметил, что с родителей дошкольников, посещавших детские сады, по-прежнему не будут взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дни, когда ребенок не посещает дошкольное учреждение.

"Перед нами стоит сложная задача - не допустить резкого увеличения количества больных и экстремальной нагрузки на стационары сразу после праздников. Мы должны сдерживать распространение коронавируса, чтобы не повторилась ситуация с пиковыми значениями, которые отмечались в Карелии в ноябре. А к ней может привести резкая отмена всех ограничений, действовавших до 1 января и во время новогодних каникул. Поэтому мы приняли решение возвращаться к обычному ритму жизни постепенно", - пояснил Парфенчиков.

По его мнению, после праздников возможен рост заболеваемости коронавирусом.

"Его причины очевидны: многие жители возвращаются в Карелию после поездок за пределы республики, в предновогодние дни и новогодние каникулы выросло и количество межсемейных контактов, да и корпоративные мероприятия нельзя сбрасывать со счетов – не все компании и организации, к сожалению, от них отказались. Как следствие, после достигнутого к концу декабря принятыми мерами снижения заболеваемости (одним из главных объективных критериев является динамика поступления на стационарное лечение тяжёлых больных), в последние дни вновь наметился рост. Собеседование с больными подтверждает, что основные источники передачи инфекции - семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни Нового года. Имеются случаи поступления на госпитализацию целыми семьями", - добавил глава Карелии.



По его словам, власти Карелии рассчитывают, что "удастся вернуться к тенденции снижения заболеваемости конца декабря".



