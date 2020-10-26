Парфенчиков против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что закрытие баров, кафе и ресторанов по ночам увеличит скопление посетителей в другие часы и может создать дополнительные условия для роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Я не вижу каких-то эффективных последствий от того, что мы ограничиваем время работы общепита – ресторанов и так далее… Ну, ограничим мы до 10 (часов – прим. ред.), значит, те, кто хотели прийти в 10, придут в 9 вместе с теми, кто и раньше хотел прийти в 9. Будет больше народа. Давайте лучше растянем клиентуру", - сказал губернатор. Это заявление он сделал в минувшую пятницу, а сегодня стало известно, что глава Роспотребнадзора подписал постановление, в котором рекомендуется ограничить работу заведений общественного питания в ночное время по всей стране. Каким будет режим их работы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".