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Парфенчиков против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией

Новости. Общество
11:09, 27 Октября 2020
фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что закрытие баров, кафе и ресторанов по ночам увеличит скопление посетителей в другие часы и может создать дополнительные условия для роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Я не вижу каких-то эффективных последствий от того, что мы ограничиваем время работы общепита – ресторанов и так далее… Ну, ограничим мы до 10 (часов – прим. ред.), значит, те, кто хотели прийти в 10, придут в 9 вместе с теми, кто и раньше хотел прийти в 9. Будет больше народа. Давайте лучше растянем клиентуру", - сказал губернатор.

Это заявление он сделал в минувшую пятницу, а сегодня стало известно, что глава Роспотребнадзора подписал постановление, в котором рекомендуется ограничить работу заведений общественного питания в ночное время по всей стране.

Каким будет режим их работы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-27 12:44:08
Вирус отформатирует наших людей.
Михаил
2020-10-27 12:19:01
Не знал что ночью можно и напиться даже...а где?
666
2020-10-27 11:32:53
А Роспотребнадзор против . Как теперь быть . кого слушать обывателю .
И почему глава роспотребнадзора даёт указание главам субъектов ??? Что то перегнула " малость ".
Zim
2020-10-27 11:27:16
И что федералы, которые запретили по всей стране работу общепита с 23 00 до 06 00 нашему губернатору не указ?
Саныч
2020-10-27 11:24:42
Разумно.
протестанутый
2020-10-27 11:21:50
Нормальные люди ночью спят, а не по кабакам шляются. Похоже, что артурчик забыл кто здесь власть
Гость
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