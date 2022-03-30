Парфенчиков проведет прямую линию с жителями Карелии и все объяснит

В понедельник, 25 апреля в 18:20 в рамках проекта «Объясняем РФ» состоится прямая линия главы Карелии Артура Парфенчикова.

Вопросы на прямую линию, в том числе записанные на видео, можно присылать в личные сообщения группы Центра управления регионом.



Онлайн-трансляцию смотрите в паблике ЦУР, а также на каналах ОТР, САМПО ТВ 360°, в группе «Республика Карелия» и на странице Артура Парфенчикова.