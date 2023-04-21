Глава Карелии расскажет о ремонте школ в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Прямая линия пройдет совместно с министром образования и спорта республики Романом Голубевым.

Глава республики Артур Парфенчиков и министр образования и спорта Карелии Роман Голубев проведут прямую линию и ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». Главная тема прямого эфира — капитальный ремонт карельских образовательных учреждений.



Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте», а также в паблике ЦУР.



Трансляция пройдет в четверг, 6 июля, в 18.30.



«ЦУР объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.