Парфенчиков проводит "прямую линию" в соцсети

Новости по теме
Загрузка...
Глава Карелии Артур Парфенчиков в 11.00 проводит "прямую линию", сообщили в правительстве республики.
В субботу 20 апреля в 11.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" в паблике "Республика Карелия".
Темой "прямой линии" станет социально-экономическое развитие республики, планы которого руководитель региона озвучит в своем Послании Законодательному собранию 19 апреля.
Артур Парфенчиков ответит на интересующие жителей республики вопросы, касающиеся развития различных сфер, включая образование, здравоохранение, производство, сельское хозяйство, туризм и т.д.
Вы сможете узнать, что будет сделано на той или иной территории в ближайшие годы. Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте"
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
Аналитика
18.04.2019 15:39
Капитал
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
19.04.2019 10:36
Комментарии