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Парфенчиков проверил готовность школ в Карелии к суровым зимам

Новости. Общество
09:12, 23 Августа 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков проверил, как готовы к учебному году районные школы Карелии.

Парфенчиков посетил семь школ в Беломорском, Сегежском, Медвежьегорском, Кондопожском и Прионежском районах. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

"В этом году серьезные средства мы направили на наши северные школы. Модернизация теплоузлов, утепление фасадов, замена окон, – это залог комфорта учеников и педагогов в условиях суровых зим. Так, в беломорской школе № 1 весь этот объем работ уже выполнен. Теперь здесь можно приступать к решению других вопросов. В сосновецкой школе сейчас завершается ремонт кровли основного здания. Часть старых окон заменены на стеклопакеты. Задача на будущий год – привести в порядок кровлю над пристройкой, в которой расположены столовая и спортзал. Стены в школе основательные, поэтому утепление фасадов не требуется, а вот замену окон обязательно продолжим", - рассказал Артур Парфенчиков.

Глава региона заявил о планах приведения в порядок образовательных учреждений в Сегежском районе. Власти республики намерены привлечь для этих целей компанию "АФК-Система".

"В следующем году будем планировать целевое выделение средств на все сегежские школы и детские сады. Кроме того, в Сегеже реализуется крупнейший в республике инвестпроект – модернизация ЦБК. Конечно, он не может рассматриваться отдельно от социальной сферы. Мы рассчитываем на поддержку компании «АФК-Система». В ближайшее время планируем проработать совместный комплексный план развития по всем направлениям жизни города, в том числе и по объектам системы образования", - заявил он.

Также Парфенчиков заявил о планах возвести в Медвежьегорске школу на 1100 учеников к 2022 году. Также, по его словам, проведены работы в сунской школе.

"В сунской школе завершается ремонт кровли. Кроме того, здесь модернизирована система отопления и установлена большая часть новых окон. Школа перспективная, рассчитана на 300 учеников, хотя первого сентября туда придут учиться 70 ребят. Но мы готовимся к тому, что в ближайшее время школьников в Янишполе станет гораздо больше. С запуском рыбоперерабатывающих заводов, а также выделением 140 участков под ИЖС, сюда приедут многие семьи с детьми, в том числе и многодетные", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Карелия не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников.

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