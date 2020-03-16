Парфенчиков распорядился изымать землю у "халатных собственников" с помощью прокуратуры

Органы прокуратуры Карелии помогут властям республики организовать системную работу по изъятию земельных участков, пригодных для сельского хозяйства, у неэффективных собственников.

Об этом на заседании правительства сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в Карелии много заброшенных сельскохозяйственных угодий, пришедших в запустение по вине владельцев.

"Отрадно, что органы прокурорского надзора нам здесь намерены оказать серьезную поддержку… Мы должны в ближайшее время ситуацию, конечно, выправить, создать системный процесс изъятия сельхозугодий из рук неэффективных, халатных собственников…", - сказал губернатор.

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