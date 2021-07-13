Парфенчиков распорядился строить служебные каркасные дома для привлечения специалистов на село

Власти Карелии разработают программу строительства каркасных домов в качестве служебного жилья для медиков, учителей и других сельских специалистов.

Такое поручение дал сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, отсутствие жилья — главная причина дефицита кадров в бюджетных учреждениях в сельской местности. Губернатор дал поручение разработать программу, предусматривающую строительство 5-10 каркасных домов в год. «Если в населенном пункте невозможно приообрести квартиры, нужно строить дома», — пояснил Парфенчиков. Сколько может стоить строительство таких домов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».