Парфенчиков рассказал, что покупает карельские товары, когда есть выбор

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает товары карельского производства лучшими по качеству и всегда выбирает их при совершении покупок.

Об этом он написал на свой странице Вконтакте.

"Лично я, выбирая из нескольких товаров, всегда предпочту наши, карельские", - заверил губернатор.

Он рассказал о том, как идет брендирование товаров знаком "Сделано в Карелии".

"Не только калитки, карельский бальзам и форель! Товаров и услуг, которые можно отнести к брендам нашей республики, становится все больше – на сегодняшний день их уже 193. Именно столько сертификатов на размещение знака "Сделано в Карелии" выдано, начиная с того момента, как мы приступили к активной работе по региональному брендированию. Большинство из них – в пищевой промышленности, следом идут промышленные товары и туристические услуги", - написал глава республики.



В качестве примера он привел печи и камины, фильтры для очистки воды на основе шунгита, топливные пеллеты, декоративные украшениях и елочные игрушки.

"Знак "Сделано в Карелии" не только говорит о качестве продукции, но и делает ее более узнаваемой, а значит, конкурентоспособной", - добавил Парфенчиков.



