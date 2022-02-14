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Парфенчиков рассказал, что жителям Карелии помогут роботы

Новости. Экономика
12:56, 15 Февраля 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики Артур Парфенчиков поразмышлял над тем, как создание роботов может улучшить жизнь жителей Карелии.

Поддержка инновационных проектов, которые реализуют ученые Карелии, будет увеличена. В этом году финансирование вырастет почти на треть и превысит 50 млн рублей в год. Об этом рассказал в соцсети Артур Парфенчиков.

Он сообщил, что на базе Фонда венчурных инвестиций Карелии в этом году планируется создать Центр по развитию инноваций. Его задачей будет привлечение финансирования из федерального центра, а также сопровождение инновационных проектов.

«Каждый проект по-своему уникален. Ну, представьте ситуацию: ваш пожилой родственник остался один дома. Но вы за него не волнуетесь, потому что, во-первых, он находится под постоянным видеонаблюдением, а во-вторых, помочь ему в некоторых случаях может …робот. Благодаря манипулятору, установленному на подвижную платформу, он, например, поднимет упавшие очки и подаст их человеку, который сам не может этого сделать», — рассказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что глава Карелии подарил книги родной гимназии.

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Комментарии

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User
2022-02-15 13:35:42
"Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!"(с)
Иван
2022-02-15 13:27:26
Жителям Карелии уже помогли миллиардные инвестиции...
Offff
2022-02-15 13:04:51
Надо бы депутатов ЗС заменить роботами . Голосовать будут "правильно" и зарплаты с жильем не надо ..экономия .
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