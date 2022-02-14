Парфенчиков рассказал, что жителям Карелии помогут роботы

Глава республики Артур Парфенчиков поразмышлял над тем, как создание роботов может улучшить жизнь жителей Карелии.

Поддержка инновационных проектов, которые реализуют ученые Карелии, будет увеличена. В этом году финансирование вырастет почти на треть и превысит 50 млн рублей в год. Об этом рассказал в соцсети Артур Парфенчиков.

Он сообщил, что на базе Фонда венчурных инвестиций Карелии в этом году планируется создать Центр по развитию инноваций. Его задачей будет привлечение финансирования из федерального центра, а также сопровождение инновационных проектов.

«Каждый проект по-своему уникален. Ну, представьте ситуацию: ваш пожилой родственник остался один дома. Но вы за него не волнуетесь, потому что, во-первых, он находится под постоянным видеонаблюдением, а во-вторых, помочь ему в некоторых случаях может …робот. Благодаря манипулятору, установленному на подвижную платформу, он, например, поднимет упавшие очки и подаст их человеку, который сам не может этого сделать», — рассказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что глава Карелии подарил книги родной гимназии.