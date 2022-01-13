Парфенчиков рассказал, остались ли в Карелии талантливые журналисты

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил репортеров с Днем российской печати и сообщил, сколько в Карелии талантливых журналистов.

Артур Парфенчиков поздравил журналистов с профессиональным праздником. По оценке губернатора, в Карелии имеются таланты. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Журналистика — непростая профессия, особенно в современном мире. Тем дороже вдумчивая и ответственная работа профессионалов, для которых важны объективность, уважение к читателю, а также хороший русский язык. В Карелии немало ярких, талантливых журналистов», — заявил он.

Глава республики считает, что журналисты сигнализируют о проблемах и многих «держат в тонусе».

«Друзья, вам доверяют читатели и зрители, вы поднимаете важные для республики вопросы, сигнализируете о проблемах. Да что скрывать — вы многих держите в тонусе, а иногда ваше слово может иметь решающее значение в жизни человека!», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, как сидел в засаде с журналистами.