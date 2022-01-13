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Парфенчиков рассказал, остались ли в Карелии талантливые журналисты

Новости. Общество
14:59, 13 Января 2022
фото: © rk.karelia.ru

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Глава республики Артур Парфенчиков поздравил репортеров с Днем российской печати и сообщил, сколько в Карелии талантливых журналистов.

Артур Парфенчиков поздравил журналистов с профессиональным праздником. По оценке губернатора, в Карелии имеются таланты. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Журналистика — непростая профессия, особенно в современном мире. Тем дороже вдумчивая и ответственная работа профессионалов, для которых важны объективность, уважение к читателю, а также хороший русский язык. В Карелии немало ярких, талантливых журналистов», — заявил он. 

Глава республики считает, что журналисты сигнализируют о проблемах и многих «держат в тонусе».

«Друзья, вам доверяют читатели и зрители, вы поднимаете важные для республики вопросы, сигнализируете о проблемах. Да что скрывать — вы многих держите в тонусе, а иногда ваше слово может иметь решающее значение в жизни человека!», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, как сидел в засаде с журналистами.

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Комментарии

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zanoza
2022-01-13 15:34:07
Талантливых журналистов много, а вот талантливых руководителей регионом что-то нет, однако.
Сергей
2022-01-13 15:42:05
zanoza, ++++++++++ , с руководителями в Карелии плохо , с журналистами значительно лучше .
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