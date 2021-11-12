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Парфенчиков рассказал, имеют ли юридическую силу распоряжения по ковиду без его подписи

Новости. Общество
10:18, 10 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии; © freepik

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Глава Карелии объяснил, имеют ли юридическую силу копии распоряжения по коронавирусу № 127, опубликованные без его подписи на сайте Правительства республики.

Артур Парфенчиков ответил на интересующий граждан Карелии вопрос: имеют ли копии распоряжения № 127 по коронавирусу, размещенные без подписи Главы Карелии на сайте Правительства республики, юридическую силу.

«Отвечаю: да, юридическую силу они имеют. Они публикуются на официальном российском портале правовой информации http://pravo.gov.ru/. Это ключевое условие их легитимности. Копии документов, подписанных мной, заверяются круглой печатью и направляются в формате pdf для публикации на этом ресурсе. Требований о наличии подписи на копиях не предусмотрено», — однозначно заявил Глава Карелии.

Руководитель региона также отметил, что таким же образом публикуются Указы Президента страны, Правительства РФ и другие нормативно-правовые акты.

«При этом сайт Правительства республики — информационный ресурс, все копии документов размещаются здесь, прежде всего, для оперативного информирования жителей. В разделе „Нормативно-правовые акты“ 127-е распоряжение размещается в том же виде, что на российском правовом портале. В остальных разделах — в любом удобном формате», — заметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-10 15:13:29
Утром в газете..вечером в клозете
Изя
2021-12-10 14:22:09
Шо то не то пять говорит . Документ без подписи не документ , Удивительно , что этого он не знает ((((( :)
Саныч
2021-12-10 14:18:16
Росгвардия дубинкой объяснит, важна подпись или нет.
Полезный
2021-12-10 14:37:50
Саныч, в индии и пакистане полицейские дубины бамбуковые, а вас кровавый режим жалеет мягкой эластичной резиной.
Offff
2021-12-10 15:12:11
Полезный, социопат . О сокровенном пишешь. Мягкая ..эластичная ..как ты сам. :)
Полезный кир
2021-12-10 11:50:38
Какая разница чья подпись, ведь понятно как у нас "исполняют" указы и законы..
Изя
2021-12-10 14:25:23
Полезный кир, боится подписывать , чтобы потом не отвечать ))) :)
Полезный
2021-12-10 11:32:49
Пофиг. Будете исполнять. С подписью или без .
Leopol'd
2021-12-10 13:16:20
Полезный, удивительно, но +1
Последнее время у властей (в т.ч. карельских) издавать указания с нарушениями, как с формальными, так и с нарушениями закона. Но потом "неукоснительно" добиваться их исполнения, используя местный суд, росгвардию и пр.
Примерно как в дореволюционной Руси воеводы рулили. Лишь бы не против царя, а остальное на его совести.
Изя
2021-12-10 13:33:36
Leopol'd, ++++++?юрист-проурор жжет , время пока его )) :)
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-10 11:06:40
вот и посмотрим, кто за кого
кир
2021-12-10 10:36:13
Нам зачем это?
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