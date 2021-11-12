Парфенчиков рассказал, имеют ли юридическую силу распоряжения по ковиду без его подписи

Глава Карелии объяснил, имеют ли юридическую силу копии распоряжения по коронавирусу № 127, опубликованные без его подписи на сайте Правительства республики.

Артур Парфенчиков ответил на интересующий граждан Карелии вопрос: имеют ли копии распоряжения № 127 по коронавирусу, размещенные без подписи Главы Карелии на сайте Правительства республики, юридическую силу.

«Отвечаю: да, юридическую силу они имеют. Они публикуются на официальном российском портале правовой информации http://pravo.gov.ru/. Это ключевое условие их легитимности. Копии документов, подписанных мной, заверяются круглой печатью и направляются в формате pdf для публикации на этом ресурсе. Требований о наличии подписи на копиях не предусмотрено», — однозначно заявил Глава Карелии.

Руководитель региона также отметил, что таким же образом публикуются Указы Президента страны, Правительства РФ и другие нормативно-правовые акты.

«При этом сайт Правительства республики — информационный ресурс, все копии документов размещаются здесь, прежде всего, для оперативного информирования жителей. В разделе „Нормативно-правовые акты“ 127-е распоряжение размещается в том же виде, что на российском правовом портале. В остальных разделах — в любом удобном формате», — заметил Артур Парфенчиков.