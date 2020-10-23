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Парфенчиков рассказал, как он сходил на ярмарку, и ему не досталось зефира

Новости. Общество
17:16, 24 Октября 2020
фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился впечатлениями от сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Приобрёл знаменитые монастырские сыр и мёд. Не прошёл и мимо кондитерских изделий нашего комбината "Сампо". А вот купить зефир из Суоярви не успел - разобрали, со слов продавцов, очень быстро", - написал губернатор.

Он отметил, что в ярмарке впервые участвовало сельхозподворье Валаамского монастыря.

"Ждём в перспективе и другие наши монастыри с их качественной продукцией", - добавил глава Карелии.

В целом он отметил чистоту и порядок на ярмарке.

"Ярмарка понравилась чистотой и порядком, в том числе и соблюдением противоэпидемических мер. Все указания выполнены… На ярмарке много разнообразной продукции наших сельхозпредприятий и фермеров, но уверен, это только начало. Призываю всех наших тружеников села к активному участию. Для вас созданы все условия, включая бесплатное предоставление торговых мест. В перспективе будем активно развивать ярмарочную торговлю. В планах и создание постоянной инфраструктуры с помещениями, хранилищами, местами отдыха", - написал глава Карелии.

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Комментарии

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Беня
2020-10-24 17:39:51
Ну дык в кругу лыцарей забралом не щелкают :) кто раньше встал (в очередь) того и тапки :)
Гость
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