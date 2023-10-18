Парфенчиков рассказал, какую посылку получили десантники на СВО от родной Карелии

По словам главы республики, на этот раз помощь отправили десантникам 104-го полка.

Как поделился глава Карелии в личном профиле 20 октября, еще одну посылку получили наши бойцы из родной республики.

По словам губернатора, на этот раз помощь отправили десантникам 104-го полка: стройматериалы, палатки, маскировочные сети — все, о чем просили передовики, собрали жители республики и коллективы карельских предприятий, а волонтеры доставили.



«Спасибо всем, кто помогает! Благодаря вам на фронте наши земляки знают: у них надежный тыл», — написал Артур Парфенчиков.