Парфенчиков рассказал, когда откроется школа в Медвежьегорске

Глава Карелии в личном профиле поделился приятной новостью.
Глава Карелии в личном профиле поделился приятной новостью: в эксплуатацию ввели новую школу в Медвежьегорске. Объект был построен по президентскому нацпроекту «Образование».
«Светлые и просторные кабинеты, залы, рекреации, библиотека — наш подрядчик, компания „КСМ“ делится свежими фото объекта. Здесь все продумано до мелочей, а значит, и удовольствие от учебного процесса обязательно получат и дети, и педагоги», — рассказал Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, школа откроется в сентябре 2024-го. «Спасибо всем, кто был участником этого славного проекта. С наступающим Новым годом и с новой школой, друзья!», — написал руководитель региона.
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