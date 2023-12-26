Парфенчиков рассказал, когда откроется школа в Медвежьегорске

Глава Карелии в личном профиле поделился приятной новостью.

Глава Карелии в личном профиле поделился приятной новостью: в эксплуатацию ввели новую школу в Медвежьегорске. Объект был построен по президентскому нацпроекту «Образование».



«Светлые и просторные кабинеты, залы, рекреации, библиотека — наш подрядчик, компания „КСМ“ делится свежими фото объекта. Здесь все продумано до мелочей, а значит, и удовольствие от учебного процесса обязательно получат и дети, и педагоги», — рассказал Артур Парфенчиков.





По словам губернатора, школа откроется в сентябре 2024-го. «Спасибо всем, кто был участником этого славного проекта. С наступающим Новым годом и с новой школой, друзья!», — написал руководитель региона.