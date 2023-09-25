Парфенчиков рассказал, когда завершат ремонт важной дорожной переправы в Сегежском районе

Глава Карелии поделился видеоотчетом со стройки Майгубского моста.

Глава Карелии Артур Парфенчиков получил видеоотчет с важной дорожной стройки — Майгубского моста в Сегежском районе, о чем рассказал в личном профиле 26 сентября.

«Еще месяц назад здесь была видна арматура, а сегодня строители уже укладывают асфальт. Параллельно идет обустройство откосов и подъездов», — написал губернатор.



По словам руководителя региона, к концу ноября объект обещают сдать.