Парфенчиков рассказал Медведеву о "ненормативном" состоянии дорог Карелии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщает пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

"Вначале встречи Парфенчиков поблагодарил председателя правительства за включение республики в состав территорий ценовых зон, что позволило снизить тариф на электроэнергию в регионе. Благодаря совместным усилиям стоимость цены на энергоресурс удалось уменьшить на 40%, что положительно сказалось на малом и среднем бизнесе", - говорится в сообщении.

Парфенчиков также сообщил, что благодаря федеральной помощи в Карелии впервые за многие годы удалось сформировать бездефицитный бюджет.

"Конечно, еще есть вопросы по росту заработной платы, по МРОТ, но мы ощущаем помощь правительства РФ и надеемся, что мы сумеем успешно завершить финансовый год", - сказал Парфенчиков.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам дорожного хозяйства. Как рассказал Артур Парфенчиков, более 90 % федеральных трасс в Карелии находятся в нормативном состоянии. Тревогу вызывают дороги регионального значения.

"К сожалению, в нормативном состоянии находится не более 30% региональных дорог, - сообщил руководитель региона. – И здесь у нас стоят серьезные задачи: есть план совместно с Росавтодором к столетию Карелии привести в нормативное состояние 50% в региональных дорог".

Артур Парфенчиков обозначил необходимость и важность передачи в федеральную собственность дороги Кочкома – Костомукша – госграница. По его словам, эта трасса важна не только для Карелии, но и для России в целом, поскольку она ведет к международным пунктам пропуска.

"Дороги нужны всем: и жителям, и бизнесу, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - Без развития дорожного хозяйства невозможно развитие ни одной российской территории. Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозные. Надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь. В том числе, и с федеральной поддержкой".

Глава Правительства Российской Федерации сообщил о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске – дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.

"Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверие сегодняшнего визита я подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда бюджету Карелии 83 млн 200 тысяч рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта", - сообщил Дмитрий Медведев.