Парфенчиков рассказал о 400 новых вакансиях для жителей Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии есть несколько сотен вакансий в областях общественного питания и производства пищевой продукции.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что в республике в сфере общественного питания и производства пищевой продукции есть 400 вакансий.

АО «Славмо» приглашает на работу технологов пищевого производства, маслоделов, операторов линии розлива молока и молочной продукции, грузчиков, водителей. Всего требуется 40 работников.

Петрозаводскому хлебозаводу «Сампо» нужны пекари, укладчики хлебобулочных изделий, слесарь-ремонтник и слесарь-сантехник.

На ООО «АлкоВорлд» заявлены 18 вакансий, в том числе технологи, купажисты, слесари, электрики, грузчики.

Всего работодателям требуются более 160 поваров, 40 кондитеров, 19 пекарей. Свободные вакансии есть в санатории «Марциальные воды», ресторане «Северный», «Ленобщепите», Торговом Доме Ярмарка, торговом холдинге «Лотос», дошкольных учреждениях. Средняя заработная плата в сфере производства пищевых продуктов — более 30 тыс. рублей, сообщил глава республики.

Ранее глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах