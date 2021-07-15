Реклама
Прислать новость
В Карелии женщина спасла утонувшего человека 3
Сегодня 06:40
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска 7
Сегодня 12:43
«Как содрать, а не заработать» 2
Сегодня 13:27

Парфенчиков рассказал о 400 новых вакансиях для жителей Карелии

Новости. Общество
16:38, 15 Июля 2021
фото: «Республика» / Сергей Юдин

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии есть несколько сотен вакансий в областях общественного питания и производства пищевой продукции.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что в республике в сфере общественного питания и производства пищевой продукции есть 400 вакансий.

АО «Славмо» приглашает на работу технологов пищевого производства, маслоделов, операторов линии розлива молока и молочной продукции, грузчиков, водителей. Всего требуется 40 работников.

Петрозаводскому хлебозаводу «Сампо» нужны пекари, укладчики хлебобулочных изделий, слесарь-ремонтник и слесарь-сантехник. 

На ООО «АлкоВорлд» заявлены 18 вакансий, в том числе технологи, купажисты, слесари, электрики, грузчики.

Всего работодателям требуются более 160 поваров, 40 кондитеров, 19 пекарей. Свободные вакансии есть в санатории «Марциальные воды», ресторане «Северный», «Ленобщепите», Торговом Доме Ярмарка, торговом холдинге «Лотос», дошкольных учреждениях. Средняя заработная плата в сфере производства пищевых продуктов — более 30 тыс. рублей, сообщил глава республики.

Ранее глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-15 17:09:27
Есть вакансия за 26 млн как у паши ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 3
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 4
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»