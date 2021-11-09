Парфенчиков рассказал о строительстве новых акушерских пунктов в деревнях и поселках Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, в каких районах появятся новые фельдшерско-акушерские пункты.

В следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано приобретение четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

Объекты появятся в деревнях Ялгуба (Прионежский район), Вокнаволок (Костомукша), Панозеро (Кемский район) и в поселке Луусалми (Калевальский район).

«Это будут типовые здания по нашему проекту, разработанному с учетом климатических условий Карелии, — теплые, комфортные для пациентов и медперсонала, оборудованные всем необходимым. Кроме того, в Кестеньге Лоухского района появится новая врачебная амбулатория. Также продолжим ремонты в поликлиниках и районных больницах», — заявил Парфенчиков.