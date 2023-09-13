Парфенчиков рассказал о завершении ремонта дороги на Кижи

Глава Карелии отметил, что сухопутный маршрут практически готов.

Как рассказал глава Карелии в личном профиле 14 сентября, завершается ремонт последнего участка дороги на Кижи.

По словам Артура Парфенчикова, сухопутный маршрут практически готов. «Это 30 км трассы Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа. На автобусе или машине теперь можно будет добраться до Оятевщины, а затем, на катере, и до самого острова. Деревню от него отделяет 800-метровый пролив», — подчеркнул руководитель республики.



Сейчас дорожники укладывают асфальт и укрепляют обочины. Останется только нанести разметку и установить знаки, отметил губернатор.



«Дорога важна не только как туристический маршрут — она связывает все наше Заонежье. В течение двух лет мы привели в порядок участок Великая Губа — Оятевщина, обновили мосты через реки Кумса и Маткозерка. Сейчас ремонтируем подъезд к Великой Губе», — написал Артур Парфенчиков.