Парфенчиков рассказал об инвестиционном соглашении по сортировке мусора с компанией "Калипсо"

Правительство Карелии заключит инвестиционное соглашение с фирмой, занимающейся раздельным сбором отходов.

"Уже сейчас мы должны сделать шаг навстречу тем людям, которые хотят активно участвовать в многокомпонентном сборе мусора, - отметил глава республики Артур Парфенчиков 8 июля в ходе прямой линии, посвященной "мусорной" теме. – Мы проводим работу с нашим партнером, пока по Петрозаводску - компанией "Калипсо", которая предложила трехкомпонентный сбор мусора: пищевые отходы, стекло и остальные отходы. В ближайшие 1-2 недели мы заключим с ней инвестиционное соглашение. Я предложил на первоначальном этапе установить контейнеры для раздельного сбора мусора возле каждой школы, куда смогут приносить рассортированный мусор и жители окрестных домов. На следующем этапе предполагается ставить такие контейнеры уже во дворах. Эти контейнеры возможно установить в течение нескольких месяцев. Я предложил включить компанию "Калипсо" в наш пакет налоговых преференций для компаний, занимающихся раздельным сбором и переработкой мусора. Министерство экономики с нами согласно и занялось разработкой необходимой нормативной базы".

ООО "Калипсо", работающее в Петрозаводске с конца прошлого года, занимается раздельным сбором отходов. Компания имеет свою мусоросортировочную линию на 14 постов, где проходят сортировку и первичную переработку отходы 4-5 классов. Затем их отправляют для дальнейшей переработки Санкт-Петербург и Москву.

Петрозаводск производит 300 тонн мусора ежесуточно, и раздельный сбор может сократить объем вывозимых на свалку отходов на 20%-40%. В настоящее время на 50 площадках города (в основном, на Древлянке) установлены контейнеры для раздельного сбора вторичных отходов, заключен договор с ПМУП "Автоспецтранс" о расстановке и обслуживании еще 50 контейнерных площадок.

Пока используются шведские контейнеры, закупленные "Автоспецтрансом", но, по словам представителей "Калипсо", у них разработаны и запускаются в производство собственные контейнеры для двух видов отходов – макулатуры и сухой упаковки. Вывозится и перерабатывается около 30 различных фракций, и этот список планируют расширять. На предприятии работают 10 человек.

В данный момент руководители ООО "Калипсо" готовят проект соглашения с правительством о включении фирмы в территориальную схему обращения с отходами. Кроме того, "Калипсо" планирует продолжить работу по установке контейнеров для раздельного сбора отходов. Всего их будет порядка двух тысяч: тысяча в Петрозаводске, где концентрируется 50% всего мусора, и тысяча – в районах республики.