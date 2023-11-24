Парфенчиков рассказал об опережающих темпах расселения аварийного жилья в Карелии

По словам главы региона, до конца декабря — на два года раньше срока — расселение полностью завершится.

Артур Парфенчиков рассказал о завершении строительства домов для расселения аварийного жилья. Вопрос обсудили на заседании правительства Карелии 24 ноября.

«Мы выполнили взятые на себя обязательства: возвели и ввели в эксплуатацию 16 многоэтажек — по программе расселения, которая была разработана в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — сообщил глава республики. «Это 1525 благоустроенных квартир взамен старых деревяшек. Сейчас заканчивается процесс передачи ключей новоселам», — подчеркнул Парфенчиков.



По словам губернатора, еще осталось приобрести на вторичке порядка 10 квартир (или выплатить собственникам компенсацию за старое жилье) для тех, кто выбрал эти способы расселения. Руководитель региона поручил Минстрою сделать это в 2-недельный срок.



«Таким образом, до конца декабря — на два года раньше срока — полностью завершим расселение жилья по действующей сейчас программе. Готовимся приступить к реализации следующей после ее утверждения на федеральном уровне», — написал Артур Парфенчиков.