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Парфенчиков рассказал об особенностях своих тренировок по скандинавской ходьбе

Новости. Общество
12:01, 22 Мая 2022

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Глава Карелии Артур Парфенчиков много лет занимается скандинавской ходьбой со специальной нагрузкой. 

Об этом он рассказал журналистам после спортивного праздника «Забег. РФ». Глава Карелии вышел на дистанцию со скандиавскими палками.

По его словам, он использует специальные палки с нагрузкой и выбирает маршруты с подъемами. Это позволяет задействовать во время прогулок все мышцы.

Глава Карелии рекомедовал такие занятия всем, кто старше 40 лет.

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