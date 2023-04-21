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Парфенчиков рассказал, почему отказались от строительства школы на Кукковке в Петрозаводске

Новости. Общество
09:33, 07 Июля 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Новая городская школа стоит почти 3 млрд рублей, сообщил глава Карелии.

Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» 6 июля Артур Парфенчиков рассказал о проблемах в плане нехватки новых школ в Петрозаводске. При этом строительство таких учреждений республике «не по карману». Об этом пишет «Фактор News».

«Мы вынуждены были отказаться от начала строительства одной из петрозаводских школ на Кукковке, потому что смогли получить по линии федерального финансирования только треть. Мы в бюджете двух миллиардов не нашли на ближайшие полтора года», - сказал глава региона.

По словам Парфенчикова, городская школа сегодня стоит почти 3 млрд.

Сколько школ нужно построить в столице Карелии ближайшие 5-7 лет, знает «Фактор News».

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