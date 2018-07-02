Парфенчиков рассказал, почему в Карелии нет фан-зоны ЧМ по футболу

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что самостоятельно фан-зоны в регионах открывать нельзя.

Как написал один из пользователей на страницы главы республики "ВКонтакте", в Петрозаводске можно было бы установить большой экран для просмотра матчей, чтобы петрозаводчане, как и все россияне, могли участвовать в празднике футбола.

"Фан-зоны с большими экранами определены ФИФА. Самостоятельно их открывать нельзя. Про каких всех россиян вы пишите, мне сложно понять", - ответил пользователю Артур Парфенчиков.

По данным архангельского сайта Регион29, 1 июля любой желающий смог поддержать сборную России по футболу во впервые организованной фан-зоне на площадке перед драмтеатром. Огромный экран три на пять метров транслировал матч с московского стадиона "Лужники" в прямом эфире.