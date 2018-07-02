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Новости. Общество
11:06, 02 Июля 2018

Парфенчиков рассказал, почему в Карелии нет фан-зоны ЧМ по футболу

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что самостоятельно фан-зоны в регионах открывать нельзя.

Как написал один из пользователей на страницы главы республики "ВКонтакте", в Петрозаводске можно было бы установить большой экран для просмотра матчей, чтобы петрозаводчане, как и все россияне, могли участвовать в празднике футбола.

"Фан-зоны с большими экранами определены ФИФА. Самостоятельно их открывать нельзя. Про каких всех россиян вы пишите, мне сложно понять", - ответил пользователю Артур Парфенчиков.

По данным архангельского сайта Регион29, 1 июля любой желающий смог поддержать сборную России по футболу во впервые организованной фан-зоне на площадке перед драмтеатром. Огромный экран три на пять метров транслировал матч с московского стадиона "Лужники" в прямом эфире.

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Комментарии

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XEON
2018-07-02 12:34:13
мы же думали . Сборная России быстро вылетит с Чемпионата Мира по футболу !!!
, а в Карелии свои праздники . День города с Корнелюком и Салютом , что мало им што ли ...
XEON
2018-07-02 12:28:25
Только ФИФА если разрешит, а так как Дмитриева . Упекут за подготовку распространения порнографии на Большем экране в центре города :) . Патриотизм в Карелии ? Это только если ребята из Цюриха разрешат , а мы замороженные . Попросить забыли :(
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