Парфенчиков рассказал, сколько еще потребуется времени для завершения ремонта суоярвской трассы

Проблемную автодорогу начали приводить в порядок несколько лет назад.

Для завершения всех работ на участке с 25 по 33 километр суоярвской трассы потребуется еще месяц, сообщил 28 сентября в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков, ссылаясь на информацию дорожников.

«Они уже уложили асфальт на проезжей части, осталось нанести дорожную разметку. Параллельно строители устанавливают опоры уличного освещения, обустраивают остановки общественного транспорта. Также еще предстоит заасфальтировать тротуары и закончить планировку откосов. Реконструкцию этого участка, напомню, ведет компания «ПСК Строитель», — прокомментировал губернатор.



По словам руководителя региона, автодорогу от Петрозаводска до Суоярви, которая была одной из наиболее проблемных, начали приводить в порядок несколько лет назад.

«Шаг за шагом, этап за этапом. Из четырех мостов, нуждавшихся в реконструкции, два уже сделали — через Сяпсю и Кутижму. На двух еще идут работы: мост через реку Чалну дорожники должны сдать до конца этого года, а через Шую в Суоярвском районе (на 115 км) — в следующем», — заявил Артур Парфенчиков.