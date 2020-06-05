Парфенчиков разрешил прихожанам Карелии посещать храмы

Карельские храмы будут открыты для посещений в субботу, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что в субботу, шестого июня, в республике для прихожан откроются храмы. При этом граждане старше 65 лет не смогут принимать участие в богослужениях, пояснил губернатор.

"Сегодня на прямой линии меня спрашивали, когда можно будет посещать храмы. С 6 июня это разрешено. Убедительно прошу всех жителей республики соблюдать социальную дистанцию и находится в помещениях храма в маске. Ограничения на участие в богослужениях жителей старше 65 лет пока сохраняем", - заявил Парфенчиков.

В марте в Карелии был введен запрет на посещение храмов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.