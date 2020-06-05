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Парфенчиков разрешил прихожанам Карелии посещать храмы

Новости. Общество
19:18, 05 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Карельские храмы будут открыты для посещений в субботу, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что в субботу, шестого июня, в республике для прихожан откроются храмы. При этом граждане старше 65 лет не смогут принимать участие в богослужениях, пояснил губернатор. 

"Сегодня на прямой линии меня спрашивали, когда можно будет посещать храмы. С 6 июня это разрешено. Убедительно прошу всех жителей республики соблюдать социальную дистанцию и находится в помещениях храма в маске. Ограничения на участие в богослужениях жителей старше 65 лет пока сохраняем", - заявил Парфенчиков.

В марте в Карелии был введен запрет на посещение храмов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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кир
2020-06-05 22:13:27
Власть и церковь - не разлей вода. Скоро подкопают театр с обоюдного согласия. :)
Неравнодушный
2020-06-05 21:02:17
У "прогрессивных" и "просвещённых" опять несварение в желудке и недосып от этого будут.
Demari
2020-06-05 21:53:06
Неравнодушный, у врачей будет недосып а у больных диарея...
Изя
2020-06-05 20:16:09
Кому то нужно его разрешение из попов ? Они уже сами себе всё разрешили . Сказочник (((
Demari
2020-06-05 19:40:35
Будут руку челомкать батюшке ,к иконам прикладываться...
Гость
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