Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, как должны работать предприятия общепита в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за роста заражений коронавирусом.

Как сообщили в правительстве Карелии, Артур Парфенчиков уточнил, что предоставлять услуги общественного питания с 00:00 до 06:00 разрешается в столовых предприятий и организаций, работающих в это время, но только для своих работников. Также разрешается оказание услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы Карелии предприятиям общественного питания запрещено работать ночью - с 00:00 до 06:00. Исключение составляют автозаправочные станции, мотели, автовокзалы, гостиницы, кемпинги и другие объекты дорожного сервиса.