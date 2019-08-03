Парфенчиков решил развивать в Карелии "гламурный кемпинг"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о новом формате размещения кемпинг-туристов.

Парфенчиков заявил на своей странице "Вконтакте" о том, что Карелия является особым местом для развития кемпинг-туризма.

"В Карелии 18 востребованных точек для отдыха автотуристов, предпочитающих кемпинги в живописных природных местах на небольшом удалении от транспортных магистралей", - написал глава региона.

Он добавил, что вскоре количество мест для отдыха на природе будет увеличено.

"А в ближайшее время на территории нашей республики появятся еще 23 площадки для размещения путешественников под открытым небом – как в палатках, так и в своих автодомах и жилых трейлерах. Есть у нас и новый формат размещения кемпинг-туристов – глэмпинг, что в переводе с английского означает "гламурный кемпинг". Такой экзотический отдых востребован давно, и Карелия прекрасное место для развития кемпинг-туризма", - сообщил Артур Парфенчиков.