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Парфенчиков сообщил о еще четверых бойцах, погибших на СВО

Новости. Общество
13:10, 06 Октября 2023
фото: © www.palese.by

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Глава республики в соцсети рассказал о четверых бойцах, погибших на спецоперации.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, во время специальной военной операции погибли четыре земляка.

Это Илья Филиппов, ефрейтор, служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки парашютно-десантной дивизии, уроженец Олонца;

Олег Павлов из Суоярви, рядовой, стрелок-помощник гранатометчика парашютно-десантной роты;

Вячеслав Юрьев, старший сержант, механик-радиотелефонист, уроженец Олонецкого района;

Виталий Лящук, рядовой, командир миномета, петрозаводчанин.

«Низкий поклон бойцам, глубокие соболезнования семьям погибших», — написал Парфенчиков. 









Напомним, ранее он рассказал о гибели Павла Терещенко, Евгения Демидова, Александра Карманова и Ивана Бурчина. 

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