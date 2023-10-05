Парфенчиков сообщил о еще четверых бойцах, погибших на СВО

Глава республики в соцсети рассказал о четверых бойцах, погибших на спецоперации.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, во время специальной военной операции погибли четыре земляка.



Это Илья Филиппов, ефрейтор, служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки парашютно-десантной дивизии, уроженец Олонца;



Олег Павлов из Суоярви, рядовой, стрелок-помощник гранатометчика парашютно-десантной роты;



Вячеслав Юрьев, старший сержант, механик-радиотелефонист, уроженец Олонецкого района;



Виталий Лящук, рядовой, командир миномета, петрозаводчанин.



«Низкий поклон бойцам, глубокие соболезнования семьям погибших», — написал Парфенчиков.



















Напомним, ранее он рассказал о гибели Павла Терещенко, Евгения Демидова, Александра Карманова и Ивана Бурчина.