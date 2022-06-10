Парфенчиков спел гимн России на главной площади Петрозаводска вместе с горожанами (ВИДЕО)

В Петрозаводске прошел грандиозный песенный праздник, собравший около двух тысяч участников.

В День России около двух тысяч человек пришли на площадь Кирова в Петрозаводске, где состоялся Международный песенный фестиваль.

Вместе с жителями города к хористам, которые представляют 80 творческих коллективов Карелии, присоединился и глава республики Артур Парфенчиков.



Участники исполнили гимн России и Карелии. Видео появилось на странице Артура Парфенчикова в соцсети.