Парфенчиков: Таблички на карельском и вепсском языках должны быть на зданиях в национальных поселениях

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел в вепсском селе Шелтозеро совещание по развитию сельского этнографического туризма.

"Это направление сейчас одно из самых востребованных и активно набирает обороты. Оно играет значительную роль в социально-экономической жизни поселений, решает вопрос занятости населения. По оценкам специалистов в республике более 500 семей принимают туристов. Всего услугами сельского туризма в Карелии ежегодно пользуются более 50 тысяч человек", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте".

По мнению Артура Парфенчикова, без хорошей инфраструктуры развивать сельский туризм невозможно. В Прионежском районе остро стоял вопрос транспортной доступности, из-за разбитой дороги поток туристов сократился. "Мы эту проблему решили, трасса стала федеральной, и в ближайшие годы ее приведут в порядок. Но остается еще проблема нехватки электрических мощностей. Ей мы тоже обязательно будем заниматься", - отметил он.

На совещании также обсудили вопрос сохранения аутентичности карельских деревень.

"Считаю, что таблички на общественных зданиях, надписи на магазинах и т.д. в национальных поселениях должны быть не только на русском, но и на карельском, вепсском языках. Поручил правительству тщательно проработать этот вопрос", - написал Парфенчиков.

По его словам, для тех, кто хочет заниматься сельским туризмом, в Карелии действуют различные меры поддержки по линии Минсельхоза, Минэкономразвития и Управления по туризму, но многие о них не знают. Поэтому Артур Парфенчиков поручил усилить информационную работу в этом направлении.